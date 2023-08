Adam Driver trouxe um pouco do glamour das estrelas de Hollywood na quinta-feira ao festival de Veneza, cuja passadeira vermelha perdeu muitos atores e atrizes este ano por causa da histórica greve dos atores e argumentistas de Hollywood.

Aos 39 anos, Driver é um dos atores mais requisitados da indústria, combinando papéis em franquias de sucesso como "Star Wars" com trabalhos com cineastas de renome como Ridley Scott, Noah Baumbach e Spike Lee.

Em "Ferrari", Driver dá vida a Enzo Ferrari, o fundador da marca dos carros de corrida de mesmo nome, apelidado de "il Commendatore" ("o Comendador").

O poderoso sindicato SAG-AFTRA, que proíbe os seus membros de fazer filmes ou participar na sua promoção, abriu uma exceção para a produção do cineasta Michael Mann - conhecido pelos seus filmes como "O Último dos Moicanos", "Heat", "O Informador" e "Colateral" - porque foi feito fora do âmbito dos estúdios de Hollywood, pelas independentes Neon e STX International.

Em declarações à imprensa antes da estreia, Driver manifestou a sua solidariedade aos sindicatos e criticou algumas das maiores plataformas de streaming no mercado.

"Por que uma distribuidora pequena como a Neon e a STX International [que financiou "Ferrari"] podem cumprir com o que pedem [os sindicatos] e uma grande companhia como Netflix e Amazon não?", questionou.

Patrick Dempsey, Daniela Piperno, o realizador Michael Mann e Adam Driver

Ao seu lado, o realizador Michael Mann disse: "Individual e coletivamente, somos totalmente solidários"-

E acrescentou: "'Ferrari'" pôde ser feito porque as pessoas que trabalharam nele renunciaram a uma parte importante dos seus salários, no caso do Adam e de mim próprio [...] Não foi feito por um grande estúdio - nenhum grande estúdio nos passou um cheque. E é por isso que estamos aqui em solidariedade".

A greve de atores nos EUA começou a 13 de julho, juntando-se à iniciada pelo sindicato dos argumentistas a 2 de maio, paralisando Hollywood.

Ambos os movimentos fazem reivindicações laborais principalmente pelo potencial uso da inteligência artificial no mundo do cinema e pedem também melhorias salariais na era do streaming.

"Ferrari" era um sonho com 30 anos de Michael Mann, com a história a abordar três meses cruciais na vida de Enzo Ferrari em 1957, um ano de crise na frente pessoal e profissional, com a perda de um filho e quase falido. A sua única esperança de continuar à tona é se a sua equipa de corridas vencer a lendária e fatídica corrida Mille Miglia (mil milhas).

Um dos títulos mais aguardados na temporada de prémios, atualmente a estreia portuguesa está anunciada para 4 de janeiro de 2024.

