Adam Sandler tem muitos filmes na carreira que não são exatamente apreciados pelos críticos ou sequer "Oscar material". De facto, "Jack & Jill" quase lhe permita fazer o pleno dos Razzies, os "Óscares para os piores".

Apesar desta reputação, como se viu em "Embriagado de Amor" (2002), de Paul Thomas Anderson, e "The Meyerowitz Stories" (2017), de Noah Baumbach, existem provas do seu talento como ator, tanto nas comédias como nos dramas.

Isto volta a estar à vista no mais recente trabalho dos irmãos Safdie "Uncut Gems": ainda sem estreia prevista em Portugal, o "thriller" já lhe valeu nomeações e prémios pela interpretação de um viciado em jogo que tenta escapar do gigantesco buraco de dívidas em que se meteu por causa dos seus esquemas.

Com a vitória do prémio de Melhor Ator nos National Bord of Review na terça-feira, Adam Sandler está estatisticamente muito bem colocado para conseguir a primeira nomeação para os Óscares.