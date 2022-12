"Aftersun" foi o grande vencedor da cerimónia dos prémios do cinema independente britânico (BIFA, segundo a sigla original), entregues no domingo à noite em Londres.

A estreia na realização da escocesa Charlotte Wells venceu em sete das 16 categorias em que concorria: Filme, Realização, Argumento e Estreia na Realização juntaram-se aos prémios anteriormente anunciados em Fotografia, Montagem e Supervisão de Música.

Produzido por Barry Jenkins (do vencedor dos Óscares "Moonlight") e inédito nos cinemas portugueses, o filme é inspirado pelas recordações da própria realizadora como filha de pais jovens, especificamente a relação complexa entre pai e filha quando toda a família vai de férias para uma estância na Turquia em meados da década de 1990.

Os protagonistas são Paul Mescal (revelação da série "Normal People"), visto como um potencial candidato ao Óscar de Melhor Ator, e a estreante Frankie Corio, que não venceram nas categorias em que estavam nomeados.

O outro grande vencedor dos BIFA foi "Blue Jean", também uma estreia na realização de Georgia Oakley, com três prémios em 13 nomeações: Interpretação para Rosy McEwen, Interpretação Secundária para Kerrie Hayes e Estreia em Argumento para a própria realizadora, que criou um drama social sobre homofobia na Grã-Bretanha da década de 1980 liderada pela Primeira-Ministra Margaret Thatcher.

"The Wonder", o novo filme de Sebastián Lelio com Florence Pugh, venceu apenas um prémio em 12 nomeações: banda sonora.