Após terem visto a estreia do quinto "Indiana Jones" anunciada para 19 de julho de 2019, 10 de julho de 2020, 9 de julho de 2021 e 29 de julho de 2022, antes de passar para a 30 de junho de 2023 por causa da pandemia, os fãs precisam de ter ainda mais paciência.

O pedido foi feito nas redes sociais esta segunda-feira por James Mongold, que sucedeu a Steven Spielberg atrás das câmaras.

Apesar de ter no currículo "Walk the Line", "Logan" e “Le Mans '66: O Duelo”, nada se compara a "indy" e o novo realizador tem a noção da grande pressão para mostrar material oficial do novo filme, cuja rodagem terminou oficialmente a 26 de fevereiro, ao fim de oito meses e com interrupção pelo meio por causa de uma lesão de Harrison Ford.

"Ainda tenha estado a montar durante a rodagem, começo oficialmente hoje a editar o INDY! Para todos aqueles a perguntar sobre trailers e teasers, lançamentos de fotografias e 'primeiros olhares' e outras espreitadelas, este é o lugar certo para encontrar informação, mas um pouco cedo demais. Fiquem bem e tenham paciência", partilhou Mangold no Twitter.

Ainda sem título oficial, o quinto "Indiana Jones" tem ainda no elenco Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Toby Jones.

Pelas imagens que têm sido divulgadas pela imprensa e redes sociais, a história decorrerá na década de 1960 e envolve a corrida espacial entre EUA e União Soviética para chegar à Lua, mas também "regressam" os nazis, que foram os vilões no primeiro e terceiro filmes.

Após "Os Salteadores da Arca Perdida" (1981), "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984), "Indiana Jones e a Última Cruzada" (1989) e "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" (2008), Steven Spielberg passou a cadeira de realizador para James Mangold, mas a imprensa americana garantiu que se manteve como um produtor muito envolvido em todos os detalhes.

Tal como nos filmes anteriores, o lendário compositor John Williams será o responsável pela banda sonora.