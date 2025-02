"Ainda Estou Aqui" vai ganhar o Óscar de Melhor Filme Internacional, segundo as previsões finais das revistas Variety e Entertaiment Weekly (EW), publicadas esta terça e quarta-feira.

A Entertaiment Weekly mantém a vitória desde 5 de fevereiro, uma semana após o escândalo que envolveu "Emília Pérez", nomeado para 13 Óscares, por causa do conteúdo das mensagens nas redes sociais da sua protagonista, Karla Sofía Gascón.

Esta quarta-feira, a Variety fez o mesmo, colocando que o filme brasileiro de Walter Salles vai e merece ganhar, embora admita que a vitória pode ir para o filme musical francês falado em castelhano.

Outra revista de referência, a The Hollywood Reporter, ainda não colocou as previsões finais: as mais recentes são de 17 de fevereiro, o dia a seguir aos BAFTA, os prémios da Academia Britânica, prevendo a vitória de "Emília Pérez".

No entanto, confirmando a incerteza na categoria de Melhor Atriz, a EW mudou a previsão da vitória de Fernanda Torres para Mikey Madison ("Anora"), embora reconheça a força de Demi Moore ("A Substância"), que é a escolha da Variety, que diz que a atriz brasileira é que merecia ganhar.

Na corrida para Melhor Filme, a terceira nomeação de "Ainda Estou Aqui", as revistas coincidem na previsão da vitória de "Anora", que se estende a Sean Baker para Melhor Realização.

Para Melhor Ator, Timothée Chalamet ("A Complete Unknown") é a previsão da EW e Adrien Brody ("O Brutalista") a da Variety.

Para Melhor Ator Secundário, as revistas coincidem na previsão de Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor"), mas se a EW avança com Zoe Saldaña ("Emília Pérez") em Melhor Atriz Secundária, a Variety surpreende com Isabella Rossellini ("Conclave").

Com mais de cinco milhões de espectadores desde a estreia em novembro no Brasil e também um grande sucesso em Portugal, onde é o filme brasileiro mais visto desde 2004, com 282 mil espectadores, "Ainda Estou Aqui" remete para o período da ditadura militar do Brasil (1964-1985), recuperando a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva, sendo os papéis interpretados por Selton Mello e Fernanda Torres.

O filme baseia-se no livro homónimo, de memórias, do escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de ambos, relatando não só a repressão e os atos de tortura sofridos pelo pai – cujo corpo nunca foi encontrado – como também a capacidade de superação e resistência da mãe até ao final da vida.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 2 de março, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O’Brien. Será transmitida em Portugal pela RTP1 e pela plataforma Disney+.

Após "Emília Pérez", seguem-se "O Brutalista" e "Wicked" com dez nomeações, "Conclave" e "A Complete Unknown" com oito, "Anora" com seis, "Dune - Duna: Parte 2" e "A Substância" com 5.

