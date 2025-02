Fernanda Torres merecia ganhar Melhor Atriz, mas deverá perder para Demi Moore, enquanto "Ainda Estou Aqui" vai e merece ganhar em Melhor Filme Internacional, segundo as previsões finais para os Óscares de domingo da revista The Hollywood Reporter (THR).

"A candidatura francesa 'Emília Pérez' ganhou o prémio correspondente nos Globos de Ouro, Critics Choice e BAFTA [prémios da Academia Britânica de Cinema], mas enfrenta um adversário formidável no filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui'. Ambos têm outras nomeações nos Óscares, incluindo Melhor Filme. Mas desde o anúncio das nomeações, 'Emília' perdeu apoio (ver: a situação de [Karla Sófia] Gascón) enquanto 'Ainda Estou Aqui' ganhou-o (à medida que mais eleitores o viram)", justifica o jornalista Scott Feinberg, que previu a produção francesa na corrida a 13 Óscares na categoria de Melhor Filme Internacional durante quase toda a temporada.

Já no texto de "merecia ganhar", o jornalista David Rooney escreveu que 'o realizador Walter Salles fecha o ciclo com o seu regresso ao Brasil após 16 anos de ausência. Apresentando Fernanda Torres como uma mulher que se recusa a ser vergada por uma perda devastadora e a desumanidade, esta comovente história verídica, tendo como pano de fundo a ditadura, fornece uma ligação direta a 'Central do Brasil', protagonizado pela mãe de Torres, Fernanda Montenegro. Com a ascensão global do autoritarismo, o novo filme é um urgente choro do coração".

Para justificar a previsão da vitória de Demi Moore, Scott Feinberg recorda os prémios conquistados na temporada de uma veterana da indústria que deu uma interpretação corajosa e provavelmente nunca terá outro papel comparável, mas reconhece que 'Fernanda Torres teve um impulso tardio, mas seria a primeira pessoa não nomeada para os SAG [prémios do Sindicato dos Atores] ou BAFTA a ganhar um Óscar'.

No texto de "merecia ganhar", David Rooney escreve que 'uma vitória para Demi Moore seria uma história tardia de Cinderela em Hollywood, um reconhecimento para uma estrela muitas vezes subvalorizada durante a sua carreira de quatro décadas. A sua interpretação arrasadora sustenta 'A Substância', impulsionada por desespero visceral, raiva e sofrimento cruel. Mas as atrizes de filmes que não são de língua inglesa raramente são homenageadas na noite dos Óscares e a atuação obstinada de Fernanda Torres surge com uma resistência desafiadora".

"Ainda Estou Aqui" também foi eleito o favorito para a vitória em Filme Internacional nas previsões finais esta semana de duas outras publicações da referência da indústria, Variety e Entertaiment Weekly (EW).

Só uma outra publicação de referência, a Deadline, previu esta quinta-feira a vitória na categoria de "Emília Pérez".

Em Melhor Atriz, a Variety também previu a consagração de Demi Moore por "A Substância" e diz que Fernanda Torres é que merecia ganhar, enquanto a EW mudou a previsão da brasileira do início do mês para Mikey Madison com "Anora".

Na corrida para Melhor Filme, a terceira nomeação de "Ainda Estou Aqui", Variety, THR e EW coincidem na previsão da vitória de "Anora", mas a Deadline diz que será "Conclave".

Para Melhor Realização, as quatro elegem Sean Baker por "Anora".

Para Melhor Ator, Timothée Chalamet ("A Complete Unknown") é a previsão da EW e Adrien Brody ("O Brutalista") a da Variety, THR e Deadline.

Para Melhor Ator Secundário, as revistas coincidem na previsão de Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor"), mas em Melhor Atriz Secundária a EW, THR e Deadline avançam com Zoe Saldaña ("Emília Pérez"), enquanto a Variety surpreende com Isabella Rossellini ("Conclave").

Com mais de cinco milhões de espectadores desde a estreia em novembro no Brasil e também um grande sucesso em Portugal, onde é o filme brasileiro mais visto desde 2004, com 288 mil espectadores até esta quarta-feira, "Ainda Estou Aqui" remete para o período da ditadura militar do Brasil (1964-1985), recuperando a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva, sendo os papéis interpretados por Selton Mello e Fernanda Torres.

O filme baseia-se no livro homónimo, de memórias, do escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de ambos, relatando não só a repressão e os atos de tortura sofridos pelo pai – cujo corpo nunca foi encontrado – como também a capacidade de superação e resistência da mãe até ao final da vida.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 2 de março, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O’Brien. Será transmitida em Portugal pela RTP1 e pela plataforma Disney+.

Após "Emília Pérez", seguem-se "O Brutalista" e "Wicked" com dez nomeações, "Conclave" e "A Complete Unknown" com oito, "Anora" com seis, "Dune - Duna: Parte 2" e "A Substância" com 5.

