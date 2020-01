Ainda não foi este ano que um filme português conseguiu conquistar a primeira nomeação aos Óscares: “Tio Tomás – A Contabilidade dos Dias” estava na short-list de filmes que poderiam chegar à nomeação ao Óscar mas acabou por não conseguir chegar à lista final de cinco nomeados.

"Tio Tomás - A Contabilidade dos Dias”, de Regina Pessoa, que é também narrado pela própria cineasta, recorda um tio seu, visto como uma figura excêntrica por aqueles que o rodeavam mas cujas inclinações artísticas seriam importantes no desenvolvimento da realizadora.

O filme ganhou os mais diversos prémios internacionais, nomeadamente o Prémio Especial do Júri e o Prémio para a Melhor Música Original (da autoria do canadiano Normand Roger), no Festival Internacional de Animação de Annecy, estando ainda nomeado para os Annies.

Nascida em Coimbra em 1969, Regina Pessoa licenciou-se em Pintura na Universidade do Porto e fez parte de geração de artistas que revolucionaria a animação portuguesa a partir de meados dos anos 90, e que conquistaria as mais elevadas distinções internacionais no século XXI. Desde o início que trabalhou com o também incontornável realizador Abi Feijó na função de produtor, primeiro na Filmógrafo e atualmente na Ciclope Filmes.