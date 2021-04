O filme "House Of Gucci" está em rodagem em Itália, realizado por Ridley Scott, e a família visada está em choque com as fotografias que circulam com o impressionante grupo de atores: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino e Jared Leto.

O projeto abordará a morte em 1995 de Maurizio Gucci (Driver), o herdeiro da famosa marca de moda, encomendada pela sua ex-esposa Patrizia Reggiani (Gaga) e executada por um assassino profissional.

O caso fez as delícias da imprensa sensacionalista da época, que a descreveu como "Viúva Negra". Sobrevivente de um tumor no cérebro, que as filhas responsabilizaram pelas suas ações, foi condenada a 29 anos e cumpriu 18, sendo libertada em 2016.

“Estamos realmente desiludidos. Falo em nome da família", reagiu Patrizia Gucci, uma prima em segundo grau da vítima, em declarações à Associated Press na quarta-feira.

"Estão a roubar a identidade de uma família para ter lucro, para aumentar as receitas do sistema de Hollywood. A nossa família tem uma identidade, privacidade. Podemos conversar sobre tudo. Mas há uma fronteira que não pode ser ultrapassada", acrescentou.

Mas as declarações que se tornaram virais a nível internacional referem-se às imagens que mostram o aspeto de Al Pacino como Aldo Gucci, que ajudou a expandir a casa de moda a nível internacional, e Jared Leto como Paolo Gucci, que contribuiu para a criação do famoso logotipo.

"O meu avô era um homem muito bonito, como todos os Guccis, e muito alto, olhos azuis e muito elegante. Está a ser interpretado por Al Pacino, que já não é muito alto, e esta foto mostra-o gordo, baixo, com patilhas, realmente feio. Vergonhoso, porque não se parece em nada com ele", garantiu.

As fotografias virais com Jared Leto gordo e despenteado num fato de veludo lilás a representar o seu pai também tiveram uma reação brutal de Patrizia Gucci.

"Horrível, horrível. Ainda estou ofendida", comentou.

"House Of Gucci" está rodeado de mediatismo pela presença de Lady Gaga, no seu primeiro projeto no cinema desde "Assim Nasce Uma Estrela", de Bradley Cooper, que lhe valeu a nomeação para o Óscar de Melhor Atriz e ganhou a estatueta pela canção "Shallow".

A estreia nos cinemas está anunciada já para 24 de novembro.