A Disney volta a ter sucesso com a sua estratégia de ir aos seus clássicos de animação para fazer novas versões em imagem real.

"Aladdin", o "remake" do filme de 1992 feito por Guy Ritchie com Will Smith, conquistou 86 milhões de dólares na sua estreia nos EUA, valor que deverá subir para os 105 milhões por se tratar do lucrativo fim de semana do "Memorial Day", que vai de sexta até ao feriado de segunda-feira.

O valor ultrapassa as previsões do estúdio e dos analistas, tornando-se a terceira melhor estreia de 2019 e a quinta melhor do "Memorial Day".