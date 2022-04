O filme “Shotgun Wedding” já não vai para os cinemas e será lançado pela Amazon Prime Video, confirmou a revista Variety.

A comédia romântica com Jennifer Lopez foi notícia antes de começar a rodagem por ter sido um dos projetos abandonados pelo ator Armie Hammer no ano passado após alegações de abuso sexual e mensagens polémicas nas redes sociais, sendo substituído por Josh Duhamel.

O estúdio Lionsgate planeava fazer uma estreia nos cinemas americanos a 29 de junho, mas segundo a Variety, a Amazon fez uma "oferta irresistível" para ficar com os direitos da comédia de ação, já depois de os ter comprado para para vários países.

A venda de “Shotgun Wedding” à Amazon evita que se faça o "balanço" dos seus resultados comerciais numa altura em que os cinemas continuam a ser afetados pelo impacto da pandemia.

A Variety destaca que a comédia "A Cidade Perdida" com Sandra Bullock e Channing Tatum está a ter impacto nas bilheteiras (estreia em Portugal dia 14), mas pode ser uma anomalia: "Marry Me - Fica Comigo", uma outra comédia romântica com Jennifer Lopez e Owen Wilson lançada em fevereiro em simultâneo nos cinemas e na plataforma de streaming Peacock, arrecadou apenas 49 milhões de dólares a nível mundial.

Ainda com Sônia Braga e Jennifer Coolidge, a história de "Shotgun Wedding" anda à volta de Darcy (Lopez) e Tom (Duhamel), que juntam os simpáticos mas também teimosos familiares para o seu casamento num local paradisíaco. Ao mesmo tempo, o futuro casal começa a ter dúvidas sobre a sua relação e, para ajudar, as vidas de todos ficam em perigo quando são feitos reféns.