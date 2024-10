Uma nova versão de "Psicopata Americano", um dos mais polémicos e violentos romances da década de 1990, está a caminho do cinema, cortesia de Luca Guadagnino.

Este será um dos próximos projetos do imparável realizador italiano, que só este ano adicionou "Challengers", com Zendaya, e "Queer", com Daniel Craig, a uma carreira que inclui títulos como "Eu Sou o Amor" (2009), "Mergulho Profundo" (2015), "Chama-me Pelo Teu Nome" (2017), uma nova versão de "Suspiria" (2018) e "Ossos e Tudo" (2022).

"Estamos entusiasmados em adicionar outro cineasta de elite à nossa próxima lista. O Luca é um artista brilhante e o visionário perfeito para criar uma interpretação totalmente nova desta forte e clássica propriedade intelectual", destacou em comunicado Adam Fogelson, presidente da Lionsgate.

Em 2000, chegou ao cinema uma primeira e intensa adaptação do icónico romance de Bret Easton Ellis, publicado em 1991 e censurado em vários países.

Conhecido principalmente pelo título original "American Psycho", o filme de Mary Harron que se tornou de culto revela Christian Bale como Patrick Bateman, um 'yuppie" de Wall Street de elevado salário e poucos escrúpulos que também é um assassino em série cujos impulsos são abastecidos por um zeloso materialismo e uma inveja torturante, vagueando livremente e sem receios em busca de uma nova vítima. Mas também pode ser tudo apenas fruto da sua imaginação...

Segundo a imprensa norte-americana, o estúdio tentava há algum tempo encontrar a melhor forma de apresentar uma nova visão do livro. O argumento será escrito por Scott Z. Burns, colaborador frequente de Steven Soderbergh, nomeadamente em "Contágio" (2011).

Além de "Queer", ainda a aguardar anúncio de estreia em Portugal, Guadagnino já está na pós-produção do seu filme de 2025, "After the Hunt", protagonizado por Julia Roberts.