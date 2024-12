Austin Butler vai ser Patrick Bateman na nova versão para o cinema de “American Psycho” ("Psicopata Americano" em Portugal).

A revista Variety confirmou que o ator norte-americano de 33 anos, nomeado para os Óscares por "Elvis", será o protagonista da nova versão que está a ser preparada pelo realizador italiano Luca Guadagnino, cuja carreira inclui títulos como "Eu Sou o Amor" (2009), "Mergulho Profundo" (2015), "Chama-me Pelo Teu Nome" (2017), uma nova versão de "Suspiria" (2018), "Ossos e Tudo" (2022), "Challengers" e "Queer" (2024).

A revista diz que ficou pelo caminho o rumor de Jacob Elordi ser o eleito, o que seria uma ironia pois este ator também interpretou uma versão de Elvis Presley no filme “Priscilla”, de Sofia Coppola.

O novo filme, com um argumento de Scott Z. Burns, colaborador frequente de Steven Soderbergh, nomeadamente em "Contágio" (2011), não é uma nova versão do filme de 2000 com Christian Bale, mas do livro de Bret Easton Ellis, um dos mais polémicos e violentos da década de 1990, censurado em vários países.

Conhecido principalmente pelo título original "American Psycho", o filme de Mary Harron que se tornou de culto revela Christian Bale como Patrick Bateman, um 'yuppie" de Wall Street de elevado salário e poucos escrúpulos que também é um assassino em série cujos impulsos são abastecidos por um zeloso materialismo e uma inveja torturante, vagueando livremente e sem receios em busca de uma nova vítima. Mas também pode ser tudo apenas fruto da sua imaginação...

Além de "Queer", ainda a aguardar anúncio de estreia em Portugal, Guadagnino já está na pós-produção do seu filme de 2025, "After the Hunt", protagonizado por Julia Roberts.