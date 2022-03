Amy Schumer está em intensa preparação para apresentar os Óscares ao lado de Wanda Sykes e Regina Hall a 27 de março.

A atriz e comediante revelou que anda a pedir conselhos para a grande noite do cinema... até ao seu advogado.

"A sair desta pandemia, estou mesmo com vontade de atuar. Estou muito entusiasmada por fazer isto e também sou, como sabem, uma comediante mesquinha. Consultei o meu advogado e ele disse 'Não podes dizer metade destas coisas', portanto as que posso dizer, vou fazê-lo!", brincou durante uma participação esta quarta-feira no programa The View, no mesmo canal que vai transmitir a cerimónia.

Amy Schumer aproveitou para pedir conselhos à moderadora do programa: Whoopi Goldberg foi a anfitriã da cerimónia várias vezes.

"Diverte-te. Não leias nada. Afasta-te de tudo na internet, não leias dois dias antes e não leias dois dias depois. Toda a gente acha que é o trabalho mais fácil do mundo e não é. Se te divertires, eles vão divertir-se", respondeu a vencedora do Óscar.

Num outro programa no canal ABC, Amy Schumer revelou que também contactou outros anfitriões, como Chris Rock e Jimmy Kimmel, que lhe disseram o mesmo: "não bloqueies e sê engraçada".