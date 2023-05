A técnica Ana Teresa Marques, do Turismo de Portugal, é a nova diretora executiva da Portugal Film Commission (PFC), revelou hoje à agência Lusa fonte do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Ana Teresa Marques assume o cargo anteriormente ocupado pela jurista Sandra Neves, e integra a PFC numa altura em que esta estrutura faz parte da orgânica do ICA.

Numa audição parlamentar, o presidente do ICA, Luís Chaby Vaz, revelou hoje que a nova diretora executiva entrou em funções no início de maio.

Ana Teresa Marques, nascida em Lisboa em 1969, era, desde 2018, técnica superior no departamento de Comunicação e Marketing Digital do Turismo de Portugal.

Licenciada em Comunicação Social, especializou-se em cinema e televisão, tem formação em Ecoturismo, trabalhou na área de programação da RTP e foi formadora da Escola Técnica de Imagem e Comunicação.

De acordo com a nota curricular disponibilizada pelo ICA, entre 2012 e 2018 coordenou o gabinete de imprensa da Câmara Municipal de Coruche, no distrito de Santarém.

Por via de um decreto-lei aprovado em fevereiro, a orgânica do ICA foi alterada para passar a incluir as competências da Portugal Film Commission e o presidente do instituto, Luís Chaby Vaz, acumula as funções de ‘film commissioner’.

Na PFC, Luís Chaby Vaz é coadjuvado por uma diretora executiva – agora nomeada - e por uma “rede de pontos focais”, uma das novidades da reestruturação orgânica do ICA.

Essa rede de pontos focais é composta por “representantes de gabinetes ministeriais das áreas governativas da internacionalização, da modernização administrativa, do turismo e da cultura, bem como por representantes de outras entidades de especial relevância”, lê-se no decreto-lei.

A PFC deve reunir-se duas vezes por ano com a rede de pontos focais, que tem como funções emitir pareceres e “pronunciar-se sobre questões suscitadas” sobre a atividade daquela estrutura.

Na audição parlamentar de hoje, Chaby Vaz disse que o ICA está a “desenhar o plano de atividades” e que terá as primeiras reuniões com os pontos focais em junho.

À orgânica do ICA é ainda acrescentado um conselho consultivo, ao qual a PFC tem de submeter um plano estratégico para cada triénio e planos e relatórios anuais de atividade.