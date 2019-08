Andy Serkis vai ser o realizador da sequela de "Venom".

Tom Hardy já tinha deixado uma pista (rapidamente apagada) nas redes sociais e agora o próprio confirmou que era o eleito do estúdio Sony para continuar a história do simbionte extraterrestre que se apoderou do jornalista Eddie Brock (Hardy).

Além de ter sido o César na saga "Planeta dos Macacos" e entrado recentemente em "Black Panther", Andy Serkis é mundialmente famoso pelo papel de Golum na trilogia "O Senhor dos Anéis".