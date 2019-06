Realizador está a fazer nova versão do icónico musical e foi divulgada a primeira imagem oficial com Ansel Elgort a liderar elenco praticamente desconhecido do grande público.

Steven Spielberg está a rodar o seu novo filme, uma nova versão de "West Side Story". No centro do musical da Broadway, inspirado pela peça "Romeu e Julieta", de William Shakespeare, que já deu um filme de 1961 realizado por Robert Wise e Jerome Robbins que ganhou dez Óscares, está a história de jovem romance entre Tony e Maria, e as tensões entre os grupos rivais Jets e Sharks. O projeto mantém a popular banda sonora e a história no final dos anos 50, mas seguirá o musical original de 1957. Esta segunda-feira, foi divulgada a primeira imagem oficial da produção, com um elenco liderado por Alsel Elgort. Ao lado de Ansel Elgort como Tony surge a estreante Rachel Zegler como Maria, que respondeu a um "casting" aberto para atores latinos com um vídeo a cantar "Tonight" e "Me Siento Hermosa" e foi escolhida entre 30 mil atrizes. Continuar a ler Na imagem, estão rodeados de atores da Broadway praticamente desconhecidos do grande público que correspondem à intenção manifestada pelo realizador de escolher intérpretes latinos fiéis à descrição das personagens. Da esquerda para a direita, estão os membros dos Jets interpretados por Ezra Menas (como Anybodys), Ben Cook (Mouthpiece), Sean Harrison Jones (Action), Mike Faist (o líder Riff), Patrick Higgins (Mike Faist), Ansel Elgort, Rachel Zegler, e os Sharks, representados por David Alvarez (Bernardo, o líder e irmão de Maria), Julius Anthony Rubio (Quique), Ricardo Zayas (Chago), Josh Andrés Rivera (Chino), Sebastian Serra (Braulio) e Carlos Sánchez Falú (Pipo). No elenco destacam-se em papéis secundários Corey Stoll, Brian d'Arcy James e ainda Rita Moreno, que foi Anita no filme de 1961 e que regressa com uma nova personagem. "Wes Site Story", o primeiro filme de Spielberg desde "Ready Player One: Jogador 1", chega aos cinemas a 18 de dezembro de 2020.