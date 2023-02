“Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" foi o grande vencedor da 34.ª edição dos Prémios da Associação de Produtores (PGA, na sigla inglesa), entregues no sábado à noite (madrugada na Europa) no Beverly Hilton em Los Angeles.

Uma das últimas paragens antes dos Óscares que a Academia entrega a 12 de março, o Prémio Darryl F. Zanuck para Melhor Produção de Longa-Metragem é considerado um dos mais fortes indicadores do filme que vai vencer os Óscares, que serão entregues a 12 de março: em 33 edições, a escolha coincidiu 23 vezes com a estatueta dourada de Melhor Filme, incluindo no ano passado com "CODA - No Ritmo do Coração".

Grande fenómeno da primeira metade de 2022 junto dos críticos e nas bilheteiras ao seu nível (com um orçamento de 25 milhões de dólares, as receitas chegaram aos 100 milhões), a produção independente sobre a dona de uma lavandaria a passar por uma auditoria das Finanças que é absorvida por uma batalha interdimensional e descobre um multiverso com milhares de versões suas reforçou o estatuto de grande favorito às estatuetas douradas, que lidera com 11 nomeações: Daniel Kwan e Daniel Scheinert também ganharam o prémio do sindicato dos realizadores no fim de semana anterior, outro forte indicador.

Para Melhor Filme estavam nomeados "Avatar: O Caminho da Água", "A Baleia", "Black Panther: Wakanda Para Sempre", "Elvis", "Os Espíritos de Inisherin", "Os Fabelmans", "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" (o único título das plataformas de streaming) "Tár" e “Top Gun: Maverick".

Todos estão na corrida ao Óscar de Melhor Filme com exceção de "A Baleia" e "Glass Onion", substituídos por "O Triângulo a Tristeza" e "A Voz das Mulheres".

Tom Cruise ficou pelo reconhecimento do prémio David O. Selznick pelo seu trabalho no cinema: alguns analistas apostavam na consagração de "Top Gun: Maverick" por ter sido a primeira grande produção de Hollywood aa trazer de volta aos cinemas os públicos de todas as idades após a pandemia, arrecadando mais de 1,5 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais.

Antes de sair para a cerimónia dos Annies, os Óscares da Animação, Guillermo del Toro ganhou o primeiro prémio da noite, Filme de Animação, com a sua versão de "Pinóquio" para a Netflix. O vencedor do ano passado, "Encanto", acumulou a seguir o Óscar na categoria.

"Navalny" também reforçou a campanha para as estatuetas douradas com o prémio de Melhor Documentário.

Justiça para Emmett Till

Houve ainda o prémio Stanley Kramer Award ao ativismo do filme "Justiça para Emmett Till", com a sua protagonista, Danielle Deadwyler, uma das grandes esquecidas na corrida aos Óscares, a ser muito aplaudida na cerimónia.

Na apresentação do prémio, a atriz disse que o filme era um exemplo de "usar a arte para aumentar a consciência e a consciencialização para ajudar a criar mudanças através da ação. É tão importante que continuemos coletivamente a criar e alimentar temas importantes, mesmo que isso signifique que devemos lutar com especial vigor e paixão. Precisamos de mais histórias que mostrem a diversidade da cor de pele, religião, género, sexualidade e capacidade".

A Associação de Produtores entregou também o Prémio Norman Lear à atriz e argumentista Mindy Kaling pelo seu trabalho em televisão.

The White Lotus

Nos programas de televisão, os produtores elegeram a segunda temporada de "The White Lotus" como a Melhor Série em Drama (já ganhara no ano passado, quando estava na categoria de Antologia), à frente de "Andor", "Better Call Saul", "Ozark" e "Severance".

Nas Comédias, "The Bear", uma das grandes revelações da temporada, ultrapassou "Abbott Elementary", "Barry", "Hacks" e "Only Murders in the Building".

Nas Antologias, "The Dropout: A História de uma Fraude" foi mais forte do que "Monstro: A História de Jeffrey Dahmer", "Inventing Anna", "Obi-Wan Kenobi" e "Pam & Tommy".

"Weird: The Al Yankovic Story", com Daniel Radcliffe, foi o Melhor Filme para televisão ou Streaming, onde concorriam "Fire Island", "Três Bruxas Loucas 2", "Pínóquio" (a versão de Robert Zemeckis para o Disney+) e "O Predador: Primeira Presa".

Destaque ainda para "Last Week Tonight with John Oliver", a ganhar pela oitava vez consecutiva numa categoria expandida de variedades.