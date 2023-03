Após uma década lendária que começou ainda na década de 1950, Clint Eastwood estará a dar os passos para a despedida do cinema.

Segundo o DiscussingFilm, a lenda de 92 anos terá começado o processo para vir a realizar o que está a ser descrito internamente como o "seu último filme".

O que está a ser planeado é um "thriller" atualmente com o título "Juror #2" ["Jurado 2", em tradução literal] e será para a Warner Bros., o estúdio a que esteve ligado durante a maior parte da sua carreira. O mais recente filme da parceria foi "Cry Macho", lançado em 2021, onde foi o realizador e protagonista.

Com uma carreira como realizador que começou em 1971, está será o 40.º filme atrás das câmaras: a história centra-se num homem que é jurado num julgamento que se apercebe-se que pode ter causado a morte da vítima e se vê perante o dilema de manipular o júri para se salvar ou revelar a verdade e entregar-se à justiça.

Segundo as fontes do DiscussingFilm, não é completamente definitivo que será mesmo o último filme do vencedor de quatro Óscares com "Imperdoável" e "Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos", mas o plano atual é reformar-se completamente a seguir ao fim da produção.

Não está fechada uma data para começar a rodagem, tanto mais que ainda não começou o 'casting': uma fonte deu a entender que a atenção de Eastwood está "numa jovem estrela de Hollywood" para o papel principal que também é o "protagonista de um grande filme que será lançado nos próximos meses".