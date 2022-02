"Apocalypse Now", a "loucura" que Francis Ford Coppola apresentou em 1979, abre a 27 de fevereiro um novo ciclo de cinema organizado pelo Cinepop no Fórum Lisboa (antigo Cinema Roma), em sessões apresentadas por Nuno Markl.

Sempre aos domingos às 16h00, a oportunidade de rever ou ver pela primeira vez no grande ecrã vários clássicos do cinema inclui os festejos do 46. aniversário (um "atraso" pandémico) de "Rocky", de John G. Avildsen (6 de março) e a mítica primeira longa-metragem de David Lynch "No Céu Tudo É Perfeito" (dia 13).

Em abril, as sessões continuam com "O Jogo", um dos filmes mais subestimados de David Fincher (dia 3); "As Asas do Desejo", de Wim Wenders (dia 10); "Ultra Secreto", dos ZAZ (Jim Abrahams, David Zucker & Jerry Zucker) (dia 17); e "Arizona Junior", dos irmãos Coen (dia 24).

A oportunidade rara de desfrutar de clássicos numa sala de cinema culmina com a trilogia "Evil Dead", de Sam Raimi: "A Noite dos Mortos-Vivos" (dia 1 de maio), "A Morte Chega de Madrugada" (dia 29) e "O Exército das Trevas" (5 de junho).