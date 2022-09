A Apple TV+ tem um dilema e o tempo começa a apertar para tomar uma decisão: lança o filme que está pronto com Will Smith até ao fim do ano ou não tem um candidato forte para os próximos Óscares.

Pressionada pela concorrência forte das rivais Netflix e Amazon, a Apple TV+ dificilmente poderá não ir a jogo e perder o "embalo" da vitória histórica na última cerimónia com o prémio de Melhor Filme de "CODA", o primeiro para uma plataforma de streaming.

Apesar de ter terminado a rodagem no início de outubro de 2021, já se sabia que este ano não seria lançado "Killers of the Flower Moon", o novo filme de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons e Brendan Fraser.

A novidade é que o filme de Ridley Scott sobre Napoleão com Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby não terá uma estreia em dezembro, a tempo de se qualificar para os Óscares de 2023: fontes próximas disseram tanto à IndieWiere como à Variety que a super produção rodada entre fevereiro e maio ainda não está pronta.

Com lançamento na plataforma já a 30 de setembro e com um elenco onde se destacam Zac Efron, Russell Crowe e Bill Murray, "The Greatest Beer Run Ever" era outra grande aposta, mas o novo filme de Peter Farrelly, que ganhou as estatuetas douradas com "Green Book" em 2018, não foi bem recebida pelos críticos no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

Resta... "Emancipation", uma super produção com Will Smith pronta há um ano sobre um escravo em fuga durante a Guerra Civil dos EUA (1861-65), realizada por Antoine Fuqua.

Visto como uma grande aposta ainda antes das câmaras começarem a rodar, estatuto que parece ter sido confirmado por alguns visionamentos de teste no início deste ano, tudo mudou com o escândalo da bofetada ao comediante Chris Rock que deixou a carreira de Will Smith como ator em pausa.

Mas sem "Napoleon", a Apple TV+ agora não tem mais opções: após notícias de que existia uma "verdade não dita" dentro do estúdio de que o filme pelo qual aceitou pagar 120 milhões de dólares em 2020 só seria lançado "algures em 2023", os rumores mais recentes indicam que isso ainda pode acontecer em dezembro desde ano.

Em declarações ao The Wrap, "Emancipation" foi descrito como um prejuízo.

"Se engavetarem o filme, isso mancha a reputação da Apple? Se o lançarem, isso mancha a sua reputação? Hollywood gosta de uma situação ganha-ganha. Esta é perde-perde", explicou Stephen Galloway, reitor da Dodge College of Film and Media Arts da Chapman University e antigo editor executivo da revista The Hollywood Reporter.