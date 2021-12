Michael Keaton vai entrar em "Batgirl" como Bruce Wayne/Batman, confirmou a imprensa especializada norte-americana.

O ator vai regressar primeiro em "The Flash", protagonizado por Ezra Miler, previsto para estrear nos cinemas a 4 de novembro de 2022, retomando a personagem 33 anos após o primeiro "Batman" (1989) e 30 após "Batman Regressa" (1992), ambos filmes realizados por Tim Burton que se tornaram marcos históricos do género de super-heróis no cinema.

Batman (1989)

A especulação é que esta versão de Batman no Universo Cinematográfico DC Comics terá um papel na mesma categoria do Nick Fury de Samuel Jackson nos filmes da Marvel: um mentor para os joens super-heróis ou até a pessoa que puxa os cordelinhos nos bastidores.

Os detalhes sobre "Batgirl" estão em segredo, mas centram-se em Barbara Gordon, a filha de Jim Gordon, o comissário de Gotham City, que será interpretada por Leslie Grace, a revelação do musical "Ao Ritmo de Washington Heights".

Inicialmente anunciado como fazendo parte da estratégia da extensão no cinema dos super-heróis da DC Comics, como aconteceu com Mulher-Maravilha e Aquaman, "Batgirl" destina-se agora exclusivamente à plataforma de streaming HBO Max.

O argumento está pronto e é da autoria de Christina Hodson, que escreveu para estúdio "Birds of Prey" e "The Flash".

Ainda sem data de estreia, o projeto já está em rodagem em Londres com os realizadores Adil El Arbi e Bilall Fallah, o duo de "Bad Boys Para Sempre".