O filme "Aquarela", do realizador Victor Kossakovsky, vai ser exibido no sábado, em Seia, na apresentação pública do programa da 25.ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela - CineEco, foi hoje anunciado.

A sessão, marcada para as 21:30, para o Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia, vai contar com a presença de representantes de entidades oficiais, parceiros, convidados especiais, padrinhos nacionais e locais do CineEco, para além do público, uma vez que a entrada é livre.

A organização do CineEco propõe naquele dia "uma viagem cinemática sobre o poder de transformação da água", com a exibição de "Aquarela", considerado "um dos grandes filmes ambientais do momento", que foi "aclamado em Veneza".

"Com a particularidade de ter sido filmado em 96 ‘frames'/segundo, este é o despertar visceral do realizador Victor Kossakovsky sobre a impotência do ser humano em reagir à força e caprichos do elemento vital da Terra - a Água", é referido.