Terminada a greve dos atores de Hollywood, a indústria regressa ao normal.

Só assim foi possível a Ariana DeBose estar na Disneyland Paris, na passada sexta-feira, para ajudar a promover o novo filme da Disney "Wish: O Poder dos Desejos".

Com o castelo da Bela Adormecida em fundo, a vencedora do Óscar interpretou “Wish”, uma das sete canções para o filme ligado ao centenário do estúdio escritas pela cantora e compositora nomeada ao Grammy Julia Michaels, e pelo produtor, compositor e músico vencedor do Grammy, Benjamin Rice.

VEJA A ATUAÇÃO.

A grande animação de Natal da Disney chega esta semana aos cinemas portugueses.

A história leva os espectadores ao reino mágico de Rosas, onde "uma idealista perspicaz pede um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica - uma pequena bola de energia sem limites chamada Estrela. Juntas, Asha e Estrela enfrentam um inimigo formidável - o governante de Rosas, o Rei Magnífico - para salvarem a sua comunidade e provarem que, quando a vontade de um humano corajoso se liga à magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer".

O Almada Forum apresenta um espaço interativo dedicado ao filme na Praça da Natureza até 6 de janeiro.

TRAILER.

