O novo filme de Robert Zemeckis com Anne Hathaway está a revoltar portadores de deficiência e organizações.

Em "As Bruxas de Roald Dahl", a atriz é a vilã Grande Bruxa-Mor e além de uma cicatriz, tem três dedos em cada mão, uma deficiência que existe mesmo e é conhecida por "ectrodactilia".

Para os que criticam o filme, as características surgem para demonizar a personagem e tornar a sua aparência mais grotesca, em mais um exemplo do cinema a associar deficiências físicas aos maus da fita, perpetuando o estereótipo de que que as pessoas diferentes são assustadoras.

O caso ganhou destaque após a denúncia da nadadora para olímpica Amy Marren na segunda-feira (2), apoiada pelo Comité Paralímpico Internacional, que reforçou que "a diferença de membros não é assustadora. As diferenças devem ser celebradas e a deficiência deve ser normalizada."

Nas redes sociais, também foi ainda notado que esta representação das bruxas não existe no livro de Roald Dahl. Uma ilustração da primeira edição também as mostra com cinco dedos.

O estúdio Warner Bros. reagiu à polémica esta quarta-feira (4).

"Estamos profundamente tristes por saber que a nossa representação das personagens fictícias em 'As Bruxas de Roald Dahl' poderia perturbar os portadores de deficiência e lamentamos qualquer ofensa causada. Ao adaptar a história original, trabalhámos com designers e artistas para chegar a uma nova interpretação das garras semelhantes às de gatos que são descritas no livro. A intenção nunca foi que espectadores sentissem que as criaturas fantásticas e não humanas foram feitas para representá-los", disse um porta-voz em comunicado.

O filme de Robert Zemeckis reimagina a história de um jovem órfão que vai viver com a sua avó numa cidade rural do Alabama, em 1967. Quando o rapaz e a avó encontram umas bruxas encantadoras, mas diabolicamente traiçoeiras, a avó decide levar o neto para um luxuoso resort à beira-mar. Infelizmente, estes chegam exatamente na mesma altura em que a Grande Bruxa-Mor decide reunir-se com todas as suas amigas bruxas – disfarçadas – para executar os seus abomináveis planos.

Além de Anne Hathaway, destacam-se no elenco Octavia Spencer, Stanley Tucci e Chris Rock.

VEJA O TRAILER "AS BRUXAS DE ROALD DAHL".