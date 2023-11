O 33.º filme do Universo Cinematográfico é uma sequela de "Capitão Marvel" (2019) e também a continuação de "Ms. Marvel", a série do Disney+.

Captain Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Ms. Marvel (Iman Vellani) formam a equipa cósmica que faz frente à ameaça da nova vilã Kree Dar-Ben, interpretada por Zawe Ashton. E, claro, o Flerken Goose, o aparentemente inofensivo gato que é na verdade um alienígena com tentáculos poderosos dentro da boca, está também de volta e com mais protagonismo.

No filme, Carol Danvers, a Captain Marvel, recuperou a sua identidade da tirania Kree e vingou-se da Inteligência Suprema. Mas, consequências imprevisíveis levam-na a carregar o fardo de um universo desestabilizado. Quando os seus deveres a enviam para uma fenda espacial ligada a um revolucionário Kree, os seus poderes interligam-se com os da super-fã de Jersey City, Kamala Khan, a Ms. Marvel; e com os da Capitão Monica Rambeau, agora uma astronauta. O trio improvável vai unir-se e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo.

Atrás das câmaras está Nia DaCosta, a primeira mulher afro-americana a realizar uma grande produção do Universo Cinematográfico Marvel, no culminar de um percurso meteórico após a estreia com um pequeno filme do circuito independente chamado "Little Woods" (2018, inédito nos cinemas portugueses) e de estar à frente de uma nova versão do icónico filme de terror "Candyman".

O elenco volta a ter Samuel L. Jackson como Nick Fury e conta com a participação da estrela sul-coreana Park Seo-joon.