O Parlamento, em reunião plenária, rejeitou esta quinta-feira (18) projetos de resolução da deputada não inscrita Cristina Rodrigues (ex-PAN) referentes à retoma e apoios à atividade dos espetáculos de circo e cinema.

Os textos recomendavam ao Governo a “criação de um programa de apoio à retoma e modernização da atividade circense, no valor de 500 mil euros, garantindo a atribuição de um apoio direto e específico para os circos”, bem como de “uma linha de crédito específica para o setor da exibição cinematográfica no valor de oito milhões de euros, que contemple, à semelhança de apoios a atividades similares, a conversão de 20% do crédito concedido em subsídio a fundo perdido em caso de manutenção de postos de trabalho e um período de carência de 18 meses”.

A primeira iniciativa mereceu os votos contra da bancada do PS e a abstenção de PSD, Iniciativa Liberal e PAN, e a segunda voltou a ter reprovação dos socialistas e abstenção de PSD, PCP PEV, CDS-PP e IL.