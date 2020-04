Os filmes que têm a sua estreia mundial no festival Avanca, independentemente da categoria em que estejam inscritos, concorrem ao prémio “estreia mundial”, que garante a participação, em coprodução, no próximo filme do vencedor.

O Avanca – Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia tem, desde 1997 e de forma inédita, a preocupação de juntar a formação prática à competição internacional de filmes, sublinha a organização.

No espaço “oficinas de criação fílmica”, os participantes no festival podem entrar na rodagem de novos filmes enquanto assistem às secções competitivas.

Os filmes rodados no festival têm tido uma divulgação internacional com uma marca record de 69 prémios em festivais de 18 países.

Exibindo e premiando obras de longa e curta-metragem, de ficção, documentário, animação e vídeos de caráter experimental e filmes vr – realidade virtual, distinguindo atores e autores, o festival de Avanca entra este ano na 24.ª edição, marcada para os dias 18 e 22 a 26 de julho, nesta localidade do concelho de Estarreja.

O 24.º festival internacional de cinema Avanca 2020 é uma organização do Cine Clube de Avanca e do Município de Estarreja, com o apoio de várias entidades, nomeadamente do Instituto do Cinema e do Audiovisual do Ministério da Cultura.