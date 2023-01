"Avatar" continua a fascinar os espectadores portugueses, apesar do mercado de cinema ter mudado muito nos últimos 13 anos.

Numa era dominada pela popularidade do streaming e a perda do fascínio pelo 3D, os dados oficiais do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) revelam que "Avatar: O Caminho da Água" está a ser um sucesso maior nos cinemas portugueses do que o primeiro filme no inverno de 2009-2010.

No fim de semana de 6 e 9 de janeiro, foram vendidos 100.276 bilhetes para a sequela, chegando a um total de 758.742 espectadores nos primeiros 25 dias, com isso ultrapassando os 715.132 espectadores de "Top Gun: Maverick" para se tornar o maior sucesso dos cinemas portugueses em 2022.

Por comparação, entre 7 e 10 de janeiro de 2010, tinham sido vendidos 88.535 bilhetes para "Avatar" e o total era de 647.218 espectadores nos primeiros 25 dias.

O contraste entre as estreias e quantidade de sessões e horários disponíveis não explicam totalmente a diferença de 111.524 espectadores: o primeiro filme foi lançado em 107 salas e visto por 209.637 espectadores na primeira semana entre 17 e 23 de dezembro de 2009; a sequela foi lançada em 258 salas e vista por 271.455 espectadores entre 15 e 21 de dezembro de 2022.

De facto, "O Caminho da Água" está uma semana adiantado em Portugal em relação ao desempenho comercial do primeiro "Avatar", que chegou aos 756.753 espectadores no fim de semana de 14 a 17 de janeiro de 2010.

"Avatar" manteve-se em primeiro lugar nos cinemas durante as primeiras semanas de 2010 e no TOP 10 dos mais vistos durante 91 dias, até 17 de março.

A 28 de março, chegou aos 1.200.472 espectadores, consolidando a liderança do TOP dos filmes mais vistos nos cinemas portugueses desde que existem dados oficiais do ICA em 2004, posição que manteve até à chegada da versão fotorrealista de "O Rei Leão" no verão de 2019, visto por 1.281.657 espectadores.

Com os vários relançamentos, "Avatar" está atualmente em segundo lugar nos mais vistos, com 1.257.166 espectadores.

"Avatar: O Caminho da Água", com 758.742 espectadores, chegará esta segunda-feira ao décimo lugar dos mais vistos nos cinemas portugueses, ultrapassando os 761.113 de "A Gaiola Dourada" (2013) e os 771.963 de "Shrek 2" (2004).