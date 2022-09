Quase 13 anos depois da estreia, "Avatar" está de regresso às salas, em IMAX e 3D numa versão remasterizada em 4K HDR, abrindo o caminho para a sequela, agendada para dezembro.

Mas o relançamento está literalmente a abrir o caminho para o novo filme: quem já foi ver ou rever aquele que é o maior sucesso de sempre nas bilheteiras (sem contar com a inflação) diz que vale a pena ficar mesmo até ao fim dos créditos para ter direito a cenas inéditas de "Avatar: O Caminho da Água", que estreia-se a 15 de dezembro.

O estúdio não avisou, mas segundo os relatos nas redes sociais de países como a França e Brasil, as cenas não são as mesmas.

Até agora, os fãs já apanharem três diferentes do próximo épico de James Cameron: Lo’ak (o segundo filho de Sully e Neytiri, respetivamente Sam Worthington e Zoe Saldana) com Payakan (um ser semelhante a uma baleia); os filhos de Sully e Neytiri e crianças Metkayina a nadar no oceano de Pandora; e Ronal (Kate Winslet) com Tonowari (Cliff Curtis).

Embora as cenas sejam diferentes, a reação à surpresa é o mesma.

"Acabei de sair da sessão de #Avatar em IMAX e 3D. Baita experiência revisitar o filme. Mas te falar que vi uma cena exclusiva do próximo filme! Tá lindo Demais!"



"Acabei de ver o relançamento de 'Avatar' e estou contente por ter ficado porque vi algumas cenas de 'Avatar: O Caminho da Água' e foi tão booom. Mal posso esperar por dezembro".



"Uma cena nunca antes vista de 'Avatar 2' aparece no final da exibição de 'Avatar' remasterizado. Somos brindados com uma cena de tirar o fôlego sobre a vida marinha de Pandora. Mais uma razão para (re)apreciar esta obra-prima nos cinemas enquanto se espera pela sequela".



"Este embate emocional que permanece intacto, pura felicidade. Não esperava ver uma antecipação do segundo filme numa cena pós-créditos, foi grandioso e promete.

"Vi 'Avatar' novamente em IMAX 4K e foi lindo... redescobri o filme. E o que dizer da cena inédita exceto que não estamos preparados para a loucura visual que iremos ter"