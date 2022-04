A Netflix anunciou a compra dos direitos de distribuição do novo filme de Alejandro González Iñárritu, "Bardo (ou Falsa Crónica de Algumas Verdades)" (tradução literal).

Foi ainda divulgada a primeira fotografia oficial (dos bastidores) daquele que é a primeira longa-metragem de ficção do realizador desde "The Revenant: O Renascido" em 2015 e ainda o regresso ao seu país, o México, onde não rodava integralmente desde a sua estreia com "Amor Cão", de 2000.

A rodagem de "Bardo" terminou em setembro do ano passado e o filme está na fase de pós-produção, que se espera estar concluída no outono.

Responsável por uma filmografia extraordinariamente premiada, Iñárritu, de 58 anos, dirigiu seis longas-metragens, todas nomeadas para vários Óscares: a "Amor Cão" seguiram-se "21 Gramas" (2003), "Babel" (2006) e "Biutiful" (2010), seguindo-se a consagração com "Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)" (2014), que recebeu as estatuetas de Melhor Filme e Melhor Realização.

Com "The Revenant: O Renascido" em 2015, protagonizado por Leonardo DiCaprio, tornou-se o terceiro diretor na história dos prémios a ganhar o Óscar de Melhor Realização duas vezes consecutivas, seguindo os passos de John Ford (1941 e 1942) e Joseph L. Mankiewicz (1950 e 1951).

Segue o exemplo dos seus colegas e amigos Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro, "Bardo" será o seu primeiro filme lançado por uma plataforma de streaming: um grande trunfo para a sua próxima temporada de prémios, a Netflix anunciou que planeia um lançamento nos cinemas em vários países perto do final do ano, antes do lançamento em streaming, seguindo o mesmo modelo dos seus títulos de prestígio como "Roma", "Marriage Story" e "A Mão de Deus".

"O Alejandro é um dos maiores cineastas contemporâneos , além de um dos principais visionários da nossa indústria. ‘Bardo’ é uma experiência cinematográfica que nos inspirou a criar uma estratégia de lançamento projetada para que o filme penetre na cultura da maior e mais ampla forma possível. Daremos aos amantes do cinema em todo o lado a oportunidade de viver o filme através de um lançamento global nos cinemas e o lançamento mundial na Netflix", sublinhou Scott Stuber, vice-presidente global dos filmes da plataforma.

Na lista inicial de países com lançamento nos cinemas estão o México, EUA, Canadá, Reino Unido, Espanha, Itália, Alemanha, Holanda, os Países Escandinavos, Argentina, Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Japão, mas o comunicado refere que haverá "muitos outros".

Filmado em 65 mm e com a fotografia de Darius Khondji ("Se7en", "Amour"), "Bardo" é protagonizado pelo ator espanhol-mexicano Daniel Jiménez Cacho e pela argentina Griselda Siciliani. O argumento foi coescrito pelo próprio Iñárritu e o argentino Nicolás Giacobone.

Descrita como uma "comédia nostálgica ambientada numa jornada pessoal épica", a história centra-se num famoso famoso jornalista e documentarista mexicano que regressa ao seu país para lidar com uma crise existencial no meio de relacionamentos familiares, memórias pessoais e o passado do México como um todo, procurando respostas no seu passado para se reconciliar com quem ele é no presente.