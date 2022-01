Atualmente em rodagem em Glasgow, na Escócia, "Batgirl" será um dos próximos filmes baseado nos super-heróis da DC Comics.

Coube à sua protagonista, Leslie Grace, a revelação do musical "Ao Ritmo de Washington Heights", partilhar a primeira imagem oficial como a nova Barbara Gordon & Batgirl.

A acompanhar a partilha está uma citação da banda desenhada "Batgirl - Ano Um" que está a ser interpretada por alguns observadores como uma resposta à fação mais conservadora e tóxica dos fãs que tem criticado o projeto, nomeadamente a escolha de uma atriz latina para o papel: "Usarei as suas expectativas contra eles. Essa será a fraqueza deles. Não a minha. Deixe que todos me subestimem... E quando baixarem a guarda, e o seu orgulho estiver a subir, vou dar-lhes uma sova".

A personagem teve várias versões nas bandas desenhadas, mas a mais proeminente e que vai estar no filme é Barbara Gordon, a filha de Jim Gordon, o comissário da cidade de Gotham.

Apesar da personagem ter 'nascido' em 1967, tornando-se uma das super-heroínas mais populares do mundo, apenas apareceu no cinema como secundária no desastroso "Batman & Robin" (1997), interpretada por Alicia Silverstone, e como secundária na animação "Lego Batman: O Filme" (2017), com a voz de Rosario Dawson.

Inicialmente anunciado como fazendo parte da estratégia da extensão no cinema dos super-heróis da DC Comics, como aconteceu com Mulher-Maravilha e Aquaman, "Batgirl" será um lançamento exclusivo na plataforma de streaming HBO Max em data por anunciar.

A realização foi confiada Adil El Arbi e Bilall Fallah, a dupla de belgas que dirigiu "Bad Boys Para Sempre" (2019).

O argumento é da autoria de Christina Hodson, que escreveu outros dois filmes do Universo Cinematográfico DC, "Birds of Prey" e "The Flash". E, tal como acontece no segundo, que chegará este ano aos cinemas, Michael Keaton irá voltar a interpretar Batman.

No elenco estão ainda J.K. Simmons como Comissário Gordon, Brendan Fraser como o vilão Firefly e, num papel desconhecido, Jacob Scipio, que se tornou notado como o complicado vilão de "Bad Boys Para Sempre".