A super-heroína vai ser latina: Leslie Grace foi a escolhida para ser a protagonista do filme sobre Barbara Gordon/Batgirl.

A atriz e cantora norte-americana de 26 anos foi revelada pela adaptação ao cinema de "Ao Ritmo de Washington Heights", o musical de Lin-Manuel Miranda, onde interpretava o papel de de Nina Rosario.

Nos últimos dias circulavam informações que o estúdio Warner Bros. estava na fase final dos testes e concorriam também ao papel Isabella Merced ("Dora e a Cidade Perdida"), Zoey Deutch ("Zombieland: Tiro Duplo") e Haley Lu Richardson ("A Distância Entre Nós").

Nas redes sociais, Leslie Grace partilhou a notícia com entusiasmo e prometeu dar tudo o que tem.

O filme "Batgirl" foi confiado Adil El Arbi e Bilall Fallah, a dupla de realizadores belgas que deu nova vida à saga "Bad Boys".

Inicialmente anunciado como fazendo parte da estratégia da extensão no cinema dos super-heróis da DC Comics, como aconteceu com Mulher-Maravilha e Aquaman, "Batgirl" destina-se agora exclusivamente à plataforma de streaming HBO Max.

O argumento está pronto e é da autoria de Christina Hodson, que escreveu para estúdio "Birds of Prey" e "The Flash".

Nos 'comics', a personagem teve várias versões, mas a mais proeminente e que vai estar no filme é Barbara Gordon, a filha de Jim Gordon, o comissário da cidade de Gotham.

Apesar da personagem ter 'nascido' em 1967, tornando-se uma das super-heroínas mais populares do mundo, apenas apareceu no cinema como secundária no desastroso "Batman & Robin" (1997), onde era interpretada por Alicia Silverstone, e como secundária na animação "Lego Batman: O Filme" (2017), com a voz de Rosario Dawson.