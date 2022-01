A atriz transgénero filipina Ivory Aquino vai entrar no filme "Batgirl" e interpretar a primeira personagem transgénero de sempre num filme DC Comics.

Conhecida pela minissérie "When We Rise", Ivory Aquino será Alysia Yeoh, uma empregada de bar transgénero e a melhor amiga de Barbara Gordon, que surgiu na banda desenhada em 2011 e foi interpretada primeiro na quarta temporada da série “Supergirl” pela atriz transgénero Nicole Maines.

A protagonista de "Batgirl" é Leslie Grace, a revelação do musical "Ao Ritmo de Washington Heights".

A história está a ser mantida em segredo, mas estará centrada em Barbara Gordon, a filha de Jim Gordon, o comissário da cidade de Gotham.

No elenco estão ainda J.K. Simmons como Comissário Gordon, Brendan Fraser como o vilão Firefly e, em papéis desconhecidos, Jacob Scipio, Rebecca Front, Corey Johnson e Ethan Kai.

Inicialmente anunciado como fazendo parte da estratégia da extensão no cinema dos super-heróis da DC Comics, como aconteceu com Mulher-Maravilha e Aquaman, "Batgirl" será um lançamento exclusivo na plataforma de streaming HBO Max em data por anunciar.

A realização foi confiada Adil El Arbi e Bilall Fallah, a dupla de belgas que dirigiu "Bad Boys Para Sempre" (2019).

O argumento é da autoria de Christina Hodson, que escreveu outros dois filmes do Universo Cinematográfico DC, "Birds of Prey" e "The Flash". E, tal como acontece no segundo, que chegará este ano aos cinemas, Michael Keaton irá voltar a interpretar Batman.