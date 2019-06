O documentário português “Batida de Lisboa”, de Vasco Viana e Rita Maia, que venceu este ano o prémio IndieMusic do IndieLisboa, estreia-se internacionalmente no Sheffield Doc|Fest, em Inglaterra.

O filme, que se estreou em maio no IndieLisboa - Festival Internacional de Cinema, será exibido no festival inglês na sexta-feira e no domingo, de acordo com informação disponível no site do Sheffield Doc|Fest.

“Batida de Lisboa” é “uma viagem pelos subúrbios da capital”. No documentário, Rita Maia e Vasco Viana mostram “a vida de uma série de músicos que vivem numa cidade com complexas lutas de identidade e que nem sempre lhes dá o devido reconhecimento”, lê-se na descrição do filme disponível no site do IndieLisboa.

No filme, “diferentes gerações e origens, de Angola a São Tomé, de Cabo Verde à Guiné Bissau, estão representadas por antigos músicos de renome e jovens produtores cheios de energia”.