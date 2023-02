Foi divulgado esta quinta-feira o trailer de "Air", o próximo filme realizado por Ben Affleck e o primeiro em que dirige Matt Damon como ator.

Passados 26 anos desde "O Bom Rebelde" (1997) e com exceção dos projetos como produtores e participações simbólicas em filmes de Kevin Smith, os dois amigos de infância só coincidiram em "O Último Duelo", de Ridley Scott, mas com Damon como protagonista e Affleck num papel secundário e poucas cenas em conjunto.

Entretido no mundo dos super-heróis da DC como Batman durante alguns anos, "Air" também é o primeiro filme como realizador de Affleck desde "Viver na Noite" (2016) e do vencedor dos Óscares "Argo" (2012).

A partir de um argumento escrito por Alex Convery com o título "Air Jordan", que entrou na lista "Black list" de 2021 dos melhores ainda por produzir em Hollywood, o novo filme aborda o momento decisivo que colocou a Nike na trajetória para se tornar a marca de equipamento desportivo mais valiosa do mundo em 1984, que até essa altura, como diz a personagem de Marlon Wayans no trailer, não tinha nada de 'cool'.

A história centra-se num executivo de marketing desportivo chamado Sonny Vaccaro (Damon), a trabalhar na marca novata e apenas em terceiro lugar nas vendas, e a sua campanha persistente para conseguir estabelecer uma parceria com Michael Jordan, o atleta que mudou a história do basquetebol.

Aquele que viria a ser o primeiro acordo de Jordan com uma marca de calçado desportivo parecia na altura impossível de alcançar, mas tornou-se a relação mais relevante entre uma marca e um atleta, catapultando a Nike para se tornar uma empresa global com lucros astronómicos, como se mantém na atualidade.

À frente das câmaras, Ben Affleck interpreta Phil Knight, o co-fundador da Nike, e no elenco surgem ainda nomes como Jason Bateman, Chris Messina, Chris Tucker e Viola Davis.

O filme é da Amazon Studios, mas terá direito a uma grande estreia nos cinemas dos EUA (mais de três mil salas) a 5 de abril e também a nível internacional, incluindo Portugal (dia 6), antes do lançamento a nível global na Amazon Prime Video em mais de 240 países numa data por anunciar.

TRAILER.