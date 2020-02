As batalhas com o vício do alcoolismo não foram a única razão para o ator desistir do mundo dos super-heróis.

Numa longa entrevista ao jornal New York Times, a 18 de fevereiro, Ben Affleck explicou que o alcoolismo foi a grande razão para desistir de fazer "The Batman" e abandonar o mundo dos super-heróis. Ben Affleck revela verdadeira razão para desistir de ser Batman no cinema Ver artigo Após "Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça" (2016) e "Liga da Justiça" (2017), um amigo disse-lhe que fazer outro filme, principalmente um em que ainda tinha responsabilidades como argumentista e realizador, podia ser fatal por causa do seu vício. Agora, numa nova entrevista para promover o novo filme "O Caminho de Volta", revelou outro motivo que teve peso na decisão: fazer estes filmes caros é uma experiência maçadora e esgota a motivação. "Os grandes filmes são 'cool' e ótimos. Mas eles não são tão divertidos de fazer, apenas a um nível muito prático, porque são muito longos, muito compartimentados, faz-se um bocadinho de cada vez. Muitas vezes, sentimos que estamos a arrastar os pés. São complicados para continuar a motivar-nos e encontrar a nossa paixão", explicou ao Cinemablend. "Afastei-me do filme 'The Batman' porque senti que deveria ser feito por alguém que teve essa paixão toda a vida. E se isso não era eu, então não era o tipo certo", concluiu. Após a desistência, foi escolhido o realizador Matt Reeves e depois Robert Pattinson para ser o novo Cavaleiro das Trevas. "The Batman" está em rodagem em Londres e chega aos cinemas a 25 de junho de 2021. Por sua vez, "O Caminho de Volta" tem estreia nos cinemas portugueses confirmada já para 12 de março.