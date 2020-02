Há um ano, Ben Affleck esteve no programa de Jimmy Kimmel e oficializou a despedida do papel de Batman.

Mas antes, no fim de janeiro de 2017, desistira de ser o realizador e argumentista de "The Batman", o primeiro filme exclusivamente sobre o Cavaleiro das Trevas desde a trilogia de Christopher Nolan com Christian Bale.

Nos dois momentos, a versão avançada foi sensivelmente a mesma: não tinha conseguido encontrar uma solução satisfatória para a história e achou que era a altura de deixar outra pessoa tentar. O eleito foi Matt Reeves, da saga "Planeta dos Macacos".

Agora, Ben Affleck revela que afinal existia um argumento bom e foi o seu alcoolismo a grande razão para abandonar o mundo dos super-heróis.