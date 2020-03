Ben Stiller usou da ironia para desmentir a notícia de que ia entrar em "Velocidade Furiosa 9".

Na segunda-feira (2), a Page Six avançava que a estrela dos filmes "Zoolander" e "À Noite no Museu" era mais uma que se ia juntar ao gigantesco elenco do próximo filme e que iria filmar as suas cenas em breve.

O principal interessado reagiu nas redes sociais, dizendo que a informação "era bastante exagerada".

"Infelizmente, no sentido de que não é de todo verdade. Embora lhes deseje boa sorte com o franchise. Espero que se torne um sucesso", informou o ator com uma nota irónica sobre a saga que já rendeu mais de cinco mil milhões de dólares.

"Velocidade Furiosa 9" estreia nos cinemas portugueses a 21 de maio, realizado por Justin Lin, com Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren e Charlize Theron.

