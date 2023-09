O novo filme de terror "The Nun II: A Freira Maldita" chegou à liderança das bilheteiras norte-americanas este fim de semana, com receitas de 32,6 milhões de dólares, avançou a imprensa local.

Os filmes de terror provaram ser resistentes durante a pandemia e este nono capítulo da série “The Conjuring” continuou a tendência, embora tenha ficado aquém dos 53,8 milhões da estreia do primeiro “The Nun” em 2018.

"Esta é uma estreia muito boa para uma sequela de terror", destacou o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

Taissa Farmiga – irmã mais nova da veterana de filmes de terror Vera Farmiga – o ator belga Jonas Bloquet e Storm Reid protagonizam o conto gótico de infestações espirituais, mortes misteriosas, névoa rodopiante e uma cabra demoníaca.

O líder das bilheteiras do fim de semana anterior, "The Equalizer 3: Capítulo Final", protagonizado pelo sempre popular Denzel Washington, caiu para o segundo lugar, arrecadando cerca de 12,1 milhões de dólares no período de sexta-feira a domingo.

O filme de ação vigilante mostra novamente Washington no papel de um fuzileiro naval e agente antidrogas reformado, desta vez a liutar contra um gangue da máfia italiana.

"The Equalizer 3: Capítulo Final"

Em terceiro lugar, com 10 milhões, ficou "My Big Fat Greek Wedding 3", uma nova sequela dos filmes que se chamaram "Viram-se Gregos Para Casar" em Portugal.

Gross considerou "fraca" esta estreia para a sequela de uma comédia romântica, observando que poucas no género - "Bridget Jones" sendo uma exceção parcial - conseguem manter suficientemente frescas e engraçadas as complicações românticas para manter o interesse durante três filmes.

A nova produção foi escrita, realizada e protagonizado por Nia Vardalos, a atriz e comediante que protagonizou o primeiro filme da série, um surpreendente e gigantesco sucesso de bilheteira em 2002.

"Jawan", do estúdio da Índia Yash Raj, ficou em quarto lugar, com 6,2 milhões - uma espécie de feito para um 'thriller' de ação em hindi com lançamento algo limitado na América do Norte.

O ator e realizador Shah Rukh Khan “está a abrir filmes nas bilheteiras domésticas de forma tão grande, se não mesmo maior, como a maioria das comédias americanas, num quarto dos ecrãs e apenas com promoção ao nível mais básico”, observou a empresa Exhibitor Relations no X (antiga Twitter).

O próprio Khan é o protagonista da história cheia de ação que começa com o sequestro de um comboio do metropolitano de Bombaim para pedir resgate.

Em quinto lugar, finalmente a perder um pouco de rosa nas bochechas ao oitavo fim de semana de lançamento, ficou a dominante "Barbie", com Margot Robbie e Ryan Gosling: mais 5,9 milhões, elevando o seu total doméstico para 620 milhões.

Com 782 milhões de receitas a nível internacional, o filme de Greta Gerwig já ultrapassou 1,4 mil milhões nas bilheteiras.