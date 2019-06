O primeiro filme, com Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen e Bryan Cranston, arrancou com 93 milhões em maio de 2014. Já "Kong: Ilha da Caveira", com Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson e Brie Larson, conseguiu 61 milhões aquando da estreia em março de 2017.

Outra estreia, "Rocketman", o "biopic" sobre Elton John, arrancou com 25 milhões nos EUA e mais 31,2 no mercado internacional.

O total de 56,2 milhões é respeitável para uma produção que custou apenas 40 milhões, mas ficou longe dos 141 milhões conseguidos em outubro de 2018 por "Bohemian Rhapsody", o musical com o qual têm sido feitas todas as comparações.

VEJA O TRAILER "ROCKETMAN".



" duration="" /]

Já "Aladdin" conseguiu mais 42,3 milhões no segundo fim de semana de exibição nos EUA.

Apesar das reações iniciais negativas ao "génio azul" interpretado por Will Smith nos trailers e o pouco entusiasmo dos críticos, esta versão em imagem real está a correr melhor do que "Dumbo" e é uma aposta de sucesso da Disney: já vai nos 185 milhões dos EUA e 261 no resto do mundo.

VEJA O TRAILER "ALADDIN".