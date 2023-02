Se gosta de ficar sentado a meio numa sala de cinema, o mais provável seria pagar mais pelo seu bilhete na maior exibidora dos EUA: a AMC Theatres vai passar a oferecer preços diferenciados com base na localização dos lugares.

Após um período experimental em alguma salas, a iniciativa "Sightline at AMC" ["Linha de visão na AMC", em tradução literal] vai ser expandida até ao final do ano a todas as salas da exibidora com mais salas nos EUA e do mundo (graças à subsidiária Odeon Cinemas, que incluiu a UCI Cinemas).

"Embora cada lugar na AMC proporcione uma incrível experiência de cinema, sabemos que alguns espectadores dão prioridade ao seu lugar específico e outros ao valor de ir ao cinema. O Sightline da AMC acomoda ambos os sentimentos para ajudar a garantir que os nossos convidados tenham mais controlo sobre a sua experiência, para que cada deslocação à AMC seja excelente", destaca o comunicado oficial.

Com exceção da terça-feira em que ir ao cinema já é mais barato, a iniciativa vai aplicar-se a todas as sessões que começam depois das 16 horas e divide os lugares nas salas em três níveis: Standard, Value e Premium.

O nível Standard Sightline englobará a maioria dos lugares numa sala de cinema e manterá o preço habitual, mas os Value, à frente do auditório e disponíveis apenas aos espectadores com assinaturas especiais da AMC, serão mais baratos.

Com exceção dos membros com assinaturas especiais, a maior diferença é nos lugares a meio da sala, que passarão a ter um preço Premium.

Embora os preços variam de região para região nos EUA, a média dos bilhetes AMC em 2021 foi de 11,16 dólares ou 10,42 euros à cotação do dia.