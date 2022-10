Apesar da estreia este fim de semana de "Black Adam", com o gigantesco Dwayne Johnson, o filme em que Hollywood e os exibidores depositam as esperanças para voltar a encher as salas de cinema a sério chama-se "Black Panther: Wakanda Para Sempre".

A primeira projeção de bilheteira para os EUA da super produção de super-heróis da Marvel foi conhecida esta quinta-feira e aponta para uma estreia pelo menos 175 milhões de dólares entre 11 e 13 de novembro (o filme estreia dia 10 em Portugal).

A avaliação é da NRG, parceira de confiança de todos os grandes estúdios de Hollywood, que faz parte da multinacional de estudos de mercado Nielsen.

À imprensa especializada, executivos de estúdios rivais disseram que o valor pode subir com facilidade quando forem conhecidas as críticas e reações dos primeiros espectadores, e com a intensificação da campanha de marketing da Disney e da Marvel nos próximos dias.

Ainda que as comparações num mercado ainda a recuperar da pandemia sejam difíceis, a maior estreia nos cinemas de 2022 foi a dos 187,4 milhões de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" e o primeiro "Black Panther" abriu com 202 milhões em 2018.

A primeira projeção é uma boa notícia para Hollywood e os cinemas, que depositam as esperanças de recuperar espectadores principalmente com "Wakanda Para Sempre" e "Avatar: O Caminho da Água" em dezembro.

Apesar de alguns sucessos mais modestos como "Bullet Train", "A Mulher Rei", "Sorri" e "Halloween: O Final", há 12 semanas consecutivas que as receitas do conjunto dos filmes nas bilheteiras dos EUA estão abaixo dos 100 milhões de dólares.

Este fim de semana, "Black Adam" deverá ser o primeiro filme a arrecadar mais de 50 milhões na estreia desde "Thor: Amor e Trovão", lançado em julho.

No entanto, os números de bilheteira deverão ser muito mais modestos do que os previstos para "Black Panther 2": após uma projeção de 65 a 75 milhões, as reações negativas dos críticos reduziram-na a 60 milhões, e 125 a 135 milhões a nível global.