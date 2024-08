Connie Chiume morreu esta semana, aos 72 anos. A notícia foi confirmada nas redes sociais pela atriz sul-africana.

Com uma longa e destacada carreira no seu país natal, Connie Chiume tornou-se mundialmente conhecida ao vestir a pele da líder tribal Zawavari, que sentava no conselho de Wakanda, nos filmes "Black Panther", da Marvel.

Nas redes sociais, o governo da África do Sul homenageou a atriz: "As nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas da premiada e lendária atriz Connie Chiume. O seu trabalho excepcional será sempre lembrado".