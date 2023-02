Lançado em novembro no resto do mundo e disponível no Disney+ desde 1 de fevereiro, a super produção da Marvel "Black Panther: Wakanda Para Sempre" chega ao segundo maior mercado de cinema do mundo.

Após quatro anos de ausência, os super-heróis da Marvel regressam esta terça-feira às salas de cinema na China, com o filme "Black Panther: Wakanda Para Sempre". Os filmes dos estúdios Marvel, que pertencem ao grupo Disney, não eram lançados nas salas do país desde "Homem-Aranha: Longe de Casa", em julho de 2019. Pequim autoriza a exibição de apenas algumas dezenas de longas-metragens estrangeiras por ano. Para as superproduções da Marvel, muito populares no país, o mercado chinês é crucial: o primeiro "Black Panther" arrecadou 105 milhões de dólares. As autoridades chinesas nunca explicaram o motivo do desaparecimento dos filmes da Marvel das salas de cinema do país nos últimos quatro anos. Durante o período, a Disney recusou obedecer aos censores, que exigiam a retirada de qualquer referência a relações homossexuais nos filmes da Marvel, como em "The Eternals" (2021) e" Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022). Mas o grupo americano também já foi acusado de colaborar com as autoridades de Pequim. Após a estreia de uma nova versão de "Mulan", já que algumas cenas haviam sido rodadas na polémica região de Xinjiang (local de atentados e epicentro das acusações contra Pequim de violação dos direitos humanos da população muçulmana), foram anunciadas campanhas de boicote, em particular nos países ocidentais.