Gado e castanhas-d'água faziam parte até quarta-feira (18) da lista de produtos isentos de tarifas que seriam negociados entre os EUA e a nação africana de Wakanda.

Detalhe: o país tecnologicamente mais avançado do mundo - e lar do herói do Universo Cinematográfico Marvel Black Panther - é fictício.

Wakanda foi removido rapidamente de um indicador de tarifas online mantido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mas não a tempo de impedir a gaffe de se espalhar.

Esta quinta-feira, a agência informou que listou Wakanda como parceiro de livre-comércio durante os testes do Serviço Agrícola Estrangeiro e, por engano, permitiu que a listagem fosse veiculada na Internet.