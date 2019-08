Para desilusão de vários fãs, a sequela de "Black Panther" ficou de fora das novidades pós-"Vingadores: Endgame" que a Marvel anunciou há um mês na Comic-Con de San Diego, a maior convenção da cultura popular do mundo.

Afinal, o anúncio ficou guardado para a convenção exclusiva D23, dedicada ao universo Disney, que decorreu entre 23 e 25 de agosto na Califórnia.

Kevin Feige, o presidente dos Estúdios Marvel, trouxe para o palco o realizador Ryan Coogler e tentou "convencê-lo" a dizer qual era o título oficial de "Black Panther 2" (que é provisório) ou o início da história, mas a única revelação acabou por ser a data de estreia: 6 de maio de 2022.

Lançado em 2018, "Black Panther" foi, além de um fenómeno comercial (é o segundo título mais rentável da Marvel nos EUA, apenas batido por "Endgame"), um acontecimento cultural e o primeiro do estúdio nomeado para o Óscar de Melhor Filme.

Por saber ficou ainda se "Black Panther II" vai integrar a quarta fase do Universo Cinematográfico, composta por "Viúva Negra" (1 de maio de 2020), "Eternals" (6 de novembro de 2020), "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (12 de fevereiro de 2021), "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (7 de maio de 2021) e "Thor: Love and Thunder" (5 de novembro de 2021).

Em preparação oficial, mas sem data de estreia, está o projeto sobre Eric Brooks / Blade com Mahershala Ali como protagonista e ainda "Guardiões da Galáxia 3".