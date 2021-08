Afinal, os Queen não desistiram de tentar fazer a sequela de "Bohemian Rhapsody". Só falta... um grande argumento.

Recorde-se que o filme foi um gigantesco sucesso de bilheteira (mais de 900 milhões de dólares nas bilheteiras de todo o mundo) e ganhou quatro Óscares entre 2018 e 2019.

Uma das estatuetas distinguiu a interpretação apropriadamente carismática de Rami Malek como o vocalista Freddie Mercury (falecido em 1991), que, juntamente com o filme, renovaram o interesse do grande público pelos Queen.

Após ter dito seria "difícil" fazer outro filme e dado o tema praticamente como encerrado há mais de um ano, Brian May reconheceu que, afinal, o grupo continua a pensar no assunto.

"Estamos a olhar para isso. Sim, temos procurado ideias", admitiu o vocalista num recente Instagram Live.

"Vai ser difícil continuar isso pois nenhum de nós poderia ter previsto o quão gigantesco seria [o filme]", acrescentou.

"Colocámos muito coração e alma para o fazer e ninguém poderia ter previsto, pois foi maior do que 'E Tudo o Vento Levou'" [Brian May está certamente a olhar para receitas de bilheteira correntes, sem atualização pela inflação, que ainda fazem do filme de 1939 o mais visto e rentável da história do cinema], continuou.

"Mas sim, estamos a pensar que talvez poderia acontecer, mas teria que ser um grande argumento. Vai demorar algum tempo para desvendar isso", esclareceu.

Logo após o sucesso do filme, Brian May chegou a deixar no ar que poderia haver mais para contar após o concerto Live Aid a 13 de julho de 1985 com que o primeiro filme terminava.

Porém, em maio do ano passado, o vocalista já dizia que os Queen não estavam a planear nada e sem fechar completamente a porta, achava improvável que se fizesse outro filme.

"Não achem que não pensámos nisso. Conversámos. Basicamente, neste momento achamos que não. Suponho que as coisas podem mudar, mas acho que seria difícil", dizia à Rolling Stone.

Uma sequela teria de abordar os últimos anos de Mercury e dos álbuns "The Miracle" e "Innuendo", mas May não mostrava interesse.

"Acho que não seria uma coisa inspiradora. Não estou a dizer que é impossível, porque existe ali uma ótima história, mas neste momento não sentimos que seja uma que queremos contar", reforçou.

"Realmente não achamos que existe ali outro filme. [...] Acho que devemos procurar noutro lugar. Tivemos outras ideias, mas acho que não haverá uma sequela. Mas olhámos para isso muito a sério", concluía há mais de um ano.