Entre 2018 e 2019, "Bohemian Rhapsody" foi um gigantesco sucesso de bilheteira (870 milhões de dólares nas bilheteiras de todo o mundo) e ganhou quatro Óscares.

Uma das estatuetas distinguiu a interpretação apropriadamente carismática de Rami Malek como o vocalista Freddie Mercury (falecido em 1991), que, juntamente com o filme, renovaram o interesse do grande público pelos Queen.

Inevitavelmente, falou-se sobre a possibilidade de fazer a sequela e o próprio Brian May, o lendário guitarrista dos Queen, chegou a deixar no ar que poderia haver mais para contar após o concerto Live Aid a 13 de julho de 1985 com que o primeiro filme terminava.

Também Rudi Dolezal, amigo próximo de Mercury e o realizador de muitos vídeos da banda, garantia que o antigo manager Jim Beach tinha planos para um segundo filme e isso estava "a ser intensamente debatido na família Queen".

O resultado dessas conversas não é promissor para os fãs: Brian May diz que não estão a planear nada e sem fechar completamente a porta, acha improvável que se faça outro filme.