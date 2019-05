Ao contrário dos EUA, "A Rainy Day in New York" vai estrear em Portugal: o 50º filme de Woody Allen chega às salas a 24 de outubro, confirmou oficialmente a NOS Audiovisuais.

Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Rebecca Hall e Liev Schreiber, fazem parte do elenco desta comédia romântica que acompanha a história de dois amantes de faculdade, que decidem passar um fim de semana especial em Nova Iorque e acabam envolvidos em situações complicadas.

Esta sexta-feira, o realizador também divulgou o trailer oficial nas suas próprias redes sociais.



A estreia em Portugal e noutros países europeus contrasta com a situação nos EUA, onde o Woody Allen processou o grupo Amazon no início de fevereiro por quebra de contrato, culpando o gigante da Internet por cancelar a estreia do filme e encerrar os seus acordos de produção. O processo está em andamento e poderá ser julgado em 2020.