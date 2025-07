O Finalmente Club, símbolo das noites lisboetas e conhecido há décadas pelas suas emblemáticas performances drag, é agora também palco de um novo fenómeno: stand-up comedy, com noites em português e outras em inglês.

O próximo espetáculo acontece esta terça-feira, 8 de julho, às 20h00, e será mais uma sessão em português. "Com lotação reduzida e num ambiente que aproxima o público dos comediantes, os bilhetes costumam esgotar rapidamente", lembra a organização em comunicação.

"O cartaz de cada noite é sempre segredo dos deuses e nunca é anunciado com antecedência. A única certeza é a da qualidade: comediantes de topo e talentos emergentes partilham o palco, e há sempre espaço para momentos inesperados", destaca o comunicado.

As sessões já realizadas, alternando entre inglês e português, receberam nomes como Jel, André de Freitas, Dan Burt, Joana Mendes, Henrique Sousa, Diogo Rodrigues, Ricardo Maria, João Pinto, Pedro Gabriel, Dagu, Inês Teixeira Pinheiro, Joana Oliveira, João Miguel Costa, Flex, Carol Zoccoli, Nuno Mesquita, Gos e, claro, os fundadores Madalena Malveiro e Pedro Correia.

A ideia de Madalena Malveiro surgiu "no ambiente íntimo e sem filtros do clube". A comediante foi assistir a uma atuação drag e ficou fascinada com a espontaneidade de Deborah Krystall, que interagia com o público como uma verdadeira humorista. Em conjunto com o também comediante Pedro Correia, decidiu criar as noites de stand-up no Finalmente.

"O conceito foi pensado para chegar a todos os públicos e, por isso mesmo, alterna entre noites de comédia em português e em inglês, garantindo sempre um cartaz de luxo", explicam.